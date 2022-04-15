Кадыров пристыдил власти Киева за неспособных правильно держать оружие бойцов

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к киевским властям и пристыдил их за «немолодых» бойцов, которые неспособны правильно держать в руках оружие.

Также глава Чечни опубликовал видео, на котором пленные рассказывают о том, что свыше 120 украинских военнослужащих погибли за один день боев в Рубежном.

«Официальный Киев, у вас спрашиваю, это ваши бойцы? <…> Почему нам должно быть стыдно за вас брать в плен этих бойцов, неспособных правильно держать в руках оружие?» — задался вопросом Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни выразил уверенность, что, какой бы ни была поддержка Соединенных Штатов или Запада, какое бы оружие и технику они ни поставляли на Украину, подготовленных бойцов у Киева нет. Поэтому Кадыров призвал их «бросить это дело».

Ранее Кадыров опубликовал видео зачистки подвалов завода «Азовсталь» в Мариуполе чеченским спецназом. Там украинские силовики оборудовали небольшой штаб со складом, который, по словам Кадырова, стал для них ловушкой. Засевшим на заводе военным ВСУ и наемникам предлагают сложить оружие и сдаться, напомнил RT.