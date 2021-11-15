Кадыров пригрозил забрать оставшиеся у Ингушетии «чеченские земли»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченцы могут отобрать у соседней Ингушетии «незаконно» переданные экс-президентом Чеченской Республики Ичкерия Джохаром Дудаевым. Кадыров подчеркнул, что это произойдет, если ингуши не успокоятся. Он подчеркнул, что установление границы между ними в 2018 году было братской услугой.

Такое заявление он сделал во время выездного совещания в Галанчожском районе. Его слова процитировало издание «Фортанга».

«Если вы не успокоитесь, я отберу все, что Дудаев незаконно передал. <…> Я если отберу все обратно — будет нехорошо. У нас есть сила забрать это все обратно, несмотря на это, мы не сделали ни один шаг, не сказали ни одного слова. Это наша республика, мы будем ее строить, приукрашать», — отметил Рамзан Кадыров.

Глава Чечни призвал «интриганов и провокаторов» прекратить разговоры и документально подтвердить, что отторгнутая в 2018 году территория исторически принадлежала Ингушетии. Он подчеркнул, что во время своего визита в республику сказал им не плести интриги, чтобы не портить союз народов. Кадыров отметил, что Чечня оставила переданные Дудаевым территории только потому, что Ингушетия — маленький регион, а ее народ — братья для чеченцев.

Кадыров подчеркнул, что ингуши произошли от чеченского народа. Он отметил, что они могут спокойно жить в Чечне, если захотят: им дадут в аренду землю, позволят построить любую туристическую базу, ресторан или гостиницу.