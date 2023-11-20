Власть 20 ноября 2023, 19:46 Кадыров пригласил Путина в Чечню по просьбе старейшин Кадыров передал Путину от старейшин приглашение приехать в Чечню РИА «Новости»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил Владимира Путина посетить республику по просьбе местных старейшин. Политик сообщил президенту России об их обращении на церемонии передачи регионам новой техники для общественного транспорта.

«[Старейшины] меня ругают за то, что вы не приезжаете в республику», — признался глава Чечни.

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Кадыров отметил, что Путин сделал для региона все возможное. По словам политика, президент России восстановил не только автовокзалы и аэропорт, но и другую инфраструктуру республики.

Ранее глава Чечни предложил отменить предстоящие президентские выборы в России или провести их с одним кандидатом — Путиным. Кадыров назвал главу государства самым мудрым воином и политиком. По мнению главы республики, больше не существует человека, способного защитить Россию в современных условиях.