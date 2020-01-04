Кадыров предупредил о последствиях убийства генерала Сулеймани

Он обратил внимание на то, что США «подвергли атаке территорию суверенного государства» — Ирака.

Кадыров добавил, что «многие политики, включая и чиновников ООН, осудили атаку Вашингтона».

Сулеймани возглавлял подразделение «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции. Генерал погиб в ночь на 3 января: США нанесли удар по автоколонне, в которой он находился. Также в результате атаки был убит замкомандующего шиитского ополчения Силы народной мобилизации («Аль-Хашд аш-Шааби») Абу Махди аль-Мухандис.

В Госдепартаменте назвали убийство Сулеймани упреждающим ответом «на непосредственную угрозу жизням американцев».

Президент США Дональд Трамп обещал нанести новые удары в случае, если Иран решит отомстить за гибель Сулеймани.

В ночь на 4 января США атаковали колонну Сил народной мобилизации в Багдаде. Сообщалось, что целью атаки был один из командиров ополченцев.