    04 января 2020, 04:25

    Кадыров предупредил о последствиях убийства генерала Сулеймани

    Кирилл Фролов

    Убийство американскими военными генерала Касема Сулеймани в Багдаде способно привести к непредсказуемым последствиям на Ближнем Востоке. Об этом написал в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.
    Кадыров предупредил о последствиях убийства генерала Сулеймани

    Он обратил внимание на то, что США «подвергли атаке территорию суверенного государства» — Ирака.

    Кадыров добавил, что «многие политики, включая и чиновников ООН, осудили атаку Вашингтона».

    Сулеймани возглавлял подразделение «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции. Генерал погиб в ночь на 3 января: США нанесли удар по автоколонне, в которой он находился. Также в результате атаки был убит замкомандующего шиитского ополчения Силы народной мобилизации («Аль-Хашд аш-Шааби») Абу Махди аль-Мухандис.

    В Госдепартаменте назвали убийство Сулеймани упреждающим ответом «на непосредственную угрозу жизням американцев».

    Президент США Дональд Трамп обещал нанести новые удары в случае, если Иран решит отомстить за гибель Сулеймани.

    В ночь на 4 января США атаковали колонну Сил народной мобилизации в Багдаде. Сообщалось, что целью атаки был один из командиров ополченцев.