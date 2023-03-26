Власть 26 марта 2023, 04:03 Кадыров представил бойцам нового командира полка «Север» Ибрагима Исмаилова Глава Чечни Кадыров побывал в расположении полка «Север» и представил командира Исмаилова РИА «Новости»

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров побывал в распоряжении 141-го специального моторизованного полка «Север», где представил военнослужащим нового командира — боевого офицера Ибрагима Исмаилова. Об этом чеченский лидер написал в Telegram-канале.

Полк «Север» Кадыров назвал одним из самых боеспособных подразделений в системе войск национальной гвардии. По словам чеченского лидера, Ибрагимов зарекомендовал себя в борьбе против террористов и в зоне проведения СВО. Кадыров поздравил нового командира с назначением.

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«Сегодня перед нашими воинами стоят задачи по защите интересов Родины на территории Донбасса и Украины. Шайтаны и сатанисты должны быть ликвидированы. Этим непосредственно занимаются и бойцы 141-го специального моторизованного полка, решая все вопросы на самом высоком уровне», — написал Кадыров.

Глава Чечни напомнил слова первого президента Республики Ахмата-Хаджи Кадырова, который сказал, что россияне «сами должны навести порядок у себя дома». Нынешний чеченский лидер отметил, что сегодня русские продолжают этот путь и «обязаны обезопасить наш дом — великую Россию от посягательств нацистов и бандитов из блока НАТО».