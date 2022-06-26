Кадыров предрек потерю влияния и конец США

Власти США стремительно приближают конец страны, непрерывно печатая ничем не обеспеченные доллары и помогая Украине. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Предоставляя колоссальные объемы военной помощи Украине, непрерывно печатая доллары, которые ничем не обеспечены, США стремительно приближают свой закономерный конец», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он добавил, что США начнут быстро терять свое влияние, когда остальные станы поймут, что за хваленой зеленой валютой нет ничего стоящего. По словам главы Чечни, сейчас американские власти возомнили себя мировыми жандармами.

«Экс-сенатор Ричард Блэк в интервью институту Шиллера разделяет эту позицию. По его словам, посадить США за стол переговоров с Россией будет очень сложно, но при этом он не исключает такой возможности. Он полагает, что основной причиной, которая вынудит Вашингтон на такой шаг, будет гиперинфляция американского доллара», — отметил Кадыров.

Также он заметил, что уже не за горами то время, когда США одумаются. Высокая стоимость топлива и предпосылки мирового продовольственного кризиса сыграют со страной злую шутку, заключил глава республики.