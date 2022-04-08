Кадыров предрек националистам на «Азовстали» голливудский конец

Глава Чечни Рамзан Кадыров предрек занявшим позиции на мариупольском заводе «Азовсталь» бойцам украинских вооруженных формирований голливудский, но не счастливый конец. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Все внимание в Мариуполе приковано к событиям вокруг „Азовстали“. По факту бывший завод используется бандеровцами как штаб-квартира в этом районе. Само предприятие нацисты, проведя инженерные работы, сделали настоящей крепостью с бункером… В любом случае, конец для эсэсовцев из банд в Мариуполе намечается по всем жанрам Голливуда. Хэппи-энд для зла не предвидится», — изрек Кадыров.

По его словам, реальность, которая ожидает в скором времени украинских военнослужащих и добровольцев — «штурм, руины, разбор завалов, дымящиеся нарукавные нашивки».

Мариуполь, ранее второй по величине город в Донецкой области, был окружен войсками ДНР 7 марта 2022 года. Тогда же, по словам замкомандира батальона «Восток» Александра Семенова, начались зачистки отдельных районов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал ролик с трофеями, которые добыты военнослужащими республики во время спецоперации на Украине.