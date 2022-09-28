Кадыров предложил ввести Международный день санкций против него | 360°

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Кадыров предложил ввести Международный день санкций против него

Глава Чечни Кадыров предложил ввести против себя санкции желающим выслужиться перед США

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Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил объявить против себя Международный день санкций. С его помощью все желающие страны получат возможность выслужиться перед США.

«Давайте так. Чтобы все страны могли дружно выслужиться перед США, объявите одновременно в один день самый жесткий пакет санкций против меня! Все страны сразу. Пусть это будет Международный день санкций против Кадырова. И я буду его отмечать!» — написал лидер республики в своем Telegram-канале.

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Перед этим он сообщил, что против него ввела ограничительные меры Новая Зеландия. По словам Кадырова, в этой стране у него нет никакого имущества. Он отметил, что не понимает, как Новая Зеландия планирует ему насолить.

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«Я и так понимаю, что вы просто выслуживаетесь и шаркаете ножкой перед хозяином. <…> Вы не представляете, какое это потрясающее чувство: знать, что выходца из небольшого чеченского села боятся огромная страна-агрессор и его спутники», — подчеркнул глава Чечни.

Он добавил, что власти стран ничего не могут сделать с этим страхом. Им не остается ничего, кроме как вводить новые санкции.

Рамзан Кадыров

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