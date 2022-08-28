Кадыров предложил перевести всех российских военных на усиленное несение службы

Всех российских военных до окончания спецоперации на Украине необходимо перевести на усиленный формат несения службы, без отпусков. Такое предложение внес глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. Тему спецоперации чеченский лидер обсудил с командирами силовых подразделений.

«Считаю, что нужно перевести на усиленный вариант несения службы всех военных, будь то из Росгвардии, Минобороны или МВД», — написал Кадыров.

Россия борется не с подпольными бандформированиями, а с нацистскими хорошо вооруженными отрядами, которых щедро спонсирует НАТО оружием и деньгами. При этом Россия придерживается первоначальной тактике ВСО — максимально сохранить жизни гражданских и инфраструктуру населенных пунктов.

«Это все, безусловно, замедляет ход СВО, ведь если бы мы просто стирали с лица земли позиции бандеровцев, то давно бы поставили на них крест», — подчеркнул Кадыров.

Он отметил, что пока тысячи российских бойцов рискуют жизнями, выполняя свой долг, ни один военнослужащий любого ранга не имеет морального права думать об отдыхе.