Власть 09 июня 2023, 21:53 Кадыров позвонил Пригожину для разговора по-мужски Кадыров рассказал о звонке Пригожину после критики Минобороны и «Ахмата» РИА «Новости»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров созвонился с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, чтобы поговорить по-мужски. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, разговор начался с необходимости поставить точку в вопросе перехода на личность, частную жизнь и обсуждений действий российской армии.

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«Пришли к согласию. Пообещали в том числе не критиковать и даже не упоминать ни „Ахмат“, ни „Вагнер“ в заявлениях», — сказал он.

Чеченский лидер отметил, что хотел сам сообщить общественности об улаживании недопонимания, однако уже на следующий день командиры «Вагнера» поделились циничными заявлениями.

«Бандитскую „стрелку“ Пригожину никто не обещал. Я готов был выехать, чтобы поговорить лицом к лицу. Но в своем заявлении Пригожин умудрился все это преподнести именно в стиле 90-х», — написал Кадыров.

Политик добавил, что неидеальных условий для ведения боевых действий не бывает, как и бесконечных боеприпасов и штурмовиков. Также он заявил, что сейчас нужно помогать верховному главнокомандующему президенту России Владимиру Путину.

Ранее Рамзан Кадыров выступил с предложением направить в Белгородскую область чеченские подразделения, писал RT.