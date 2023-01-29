Власть 29 января 2023, 00:03 Кадыров пошутил в ответ на угрозы украинского радикала «ударить по Грозному» Глава Чечни Кадыров ответил на угрозу Грозному: наши снаряды долетят до вас и вы погибните РИА «Новости»

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров иронично отреагировал на угрозы украинского радикала Евгения Карася, который пригрозил ударить ракетами по Грозному. Чеченский лидер опубликовал ролик в Telegram-канале. Кадыров заявил, что украинские нацисты погибнут от своих же снарядов и ракет, если они у них есть.

«Я прочитал тут заявление какого-то шнурка о том, что их ракеты долетят до Грозного. Так испугался, что не знаю, куда себя деть. Уже бункер себе ищу», — с юмором ответил Карасю Кадыров.

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Евгений Карась — украинский националист и лидер праворадикальной организации «C14»*. Политик отметил, что российская армия продолжит находить и уничтожать украинских нацистов.

«Это наши снаряды долетят до вас. А ваши останутся дома. И вы погибнете из-за своих снарядов и ракет, если они у вас есть», — подчеркнул Кадыров.

Правительство Чечни заявило о планах выпуска легких военных автомобилей для армии. Новинку предложили назвать «джихад-машиной».

*Запрещенная в России террористическая организация.