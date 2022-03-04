Кадыров попросил Путина отдать приказ на взятие Харькова и Киева

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил президента России Владимира Путина отдать приказ на взятие украинских городов. Ситуацию в стране он назвал угрозой для всего государства.

«Дайте приказ нашим бойцам, чтобы они захватили Харьков, Киев и все остальные города, быстро, четко, качественно. <…> Товарищ верховный главнокомандующий, я не раз говорил, что я ваш пехотинец, я готов жизнь за вас отдать. Но я не могу смотреть, как погибают мои и наши бойцы, министерства обороны, Национальной гвардии и других структур», — сказал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он попросил российского лидера «закрыть на все глаза» и завершить спецоперацию за один-два дня. По словам главы Чечни, только такие действия могут спасти страну и людей. Ситуацию на Украине Кадыров назвал угрозой для всего государства.

«Я прошу дать возможность нашим бойцам проявить себя по полной, дать им возможность использовать все возможные и невозможные свои силы для того, чтобы закончить раз и навсегда», — заявил он.

Ранее Кадыров сообщил, что спецназ республики захватил большое количество зарубежного вооружения на Украине.