Кадыров получил звание Героя ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров стал Героем Луганской Народной Республики. Соответствующую награду в Грозном ему вручил глава ЛНР Леонид Пасечник. Об этом написал ТАСС.

Глава ЛНР на церемонии поблагодарил жителей Чечни за помощь, которую Луганская Народная Республика получает в рамках спецоперации на Украине.

«Указом главы Луганской Народной Республики за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции по освобождению территорий и защите населения Луганской и Донецкой народных республик от вооруженной агрессии со стороны Украины, присвоено звание Героя ЛНР Кадырову Рамзану Ахматовичу», — сказано в тексте указа.

Также на мероприятии в чеченской столице присутствовал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он и Леонид Пасечник получили из рук главы Чечни ордена Кадырова. Турчак удостоился награды за укрепление российской государственности, а также за значительный вклад в дело в интересах Отечества. А Пасечник — за укрепление российской государственности и значительный вклад в отношения между Луганской Народной Республикой и Чеченской Республикой. Об этом сообщило РИА «Новости».