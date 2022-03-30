Кадыров показал уничтожение боевой техники и складских помещений ВСУ

Российская артиллерия и системы залпового огня уничтожили боевую технику и складские помещения ВСУ. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Кадыров в размещенном в Telegram-канале сообщении отметил, что «по понятным причинам» не может назвать место проведения задания, о котором идет речь.

«Мой дорогой брат Даниил Мартынов докладывает об успешной работе артиллерии и систем залпового огня при поддержке летательных дронов. Уничтожена боевая техника и складские помещения ВСУ», — написал Кадыров.

Он отметил, что российские войска «успешно действуют не только на земле, но и в небе».

Минобороны РФ во вторник, 29 марта, сообщили об успешном уничтожении российскими военными крупной базы горючего в районе населенного пункта Клевань Ровенской области. Как отметили в министерстве, с этой базы осуществлялись поставки топлива для украинской военной техники в пригороды Киева. Удар по объекту ВСУ нанесли высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования 28 марта.

До этого российские военные уничтожили крупные склады с боеприпасами в Житомирской области. Удар был нанесен высокоточными крылатыми ракетами «Калибр».