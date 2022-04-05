Кадыров показал, как чеченские бойцы помогают мирным жителям на Украине

Чеченский лидер Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видеоролик, в котором бойцы СОБР «Ахмат» оказывают помощь мирным жителям на Украине.

Чеченские воины, способные нагнать страх на врага, бережно и терпеливо общаются с пожилыми людьми и женщинами, пострадавшими от националистов в период спецоперации, отметил Кадыров. Военнослужащие приносят им домой продукты, оказывают первую медицинскую помощь.

«Наблюдая за тем, как нежно и трепетно чеченские воины относятся к измученным азовцами* и другими фашистами женщинам и старикам, меня переполняет настоящая гордость за наших ребят <...> Безусловно, я искренне рад, что в рядах военнослужащих и добровольцев из Чеченской Республики служат смелые, отважные и мужественные воины, для которых честь и благородство превыше всего», — написал Кадыров.

Бойцы СОБР готовы отдать старикам последнюю банку тушенки, лишь бы помочь. Поэтому местные жители по особому относятся к чеченским военным, добавил глава Чечни.

*«Азов» — организация признана в России экстремистской и запрещена.