Власть 03 марта 2023, 23:18 Кадыров показал кадры встречи с Пушилиным в Чечне Рамзан Кадыров показал видео рабочей поездки Дениса Пушилина в Чечню

Читать 360tv в

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 3 марта прибыл в Чечню с рабочим визитом. Ему провели экскурсию по знаковым местам республики. Об этом чеченский лидер Рамзан Кадыров рассказал в Telegram-канале, опубликовав видео встречи с Пушилиным.

Врио главы ДНР посетил могилу первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в селе Ахмат-Юрте. После этого он побывал в Российском университете спецназа, в котором проходят подготовку добровольцы.

Реклама

По словам Пушилина, университет играет очень важную роль в проведении спецоперации. Он также отметил эффективность бойцов, которые прошли здесь ускоренный курс подготовки перед отправкой в зону СВО.

Реклама

«В Грозном за чашкой чая мы подробно обсудили ряд значимых вопросов. Денис Владимирович поделился своими приятными впечатлениями от Чеченской Республики. Он высоко оценил наш вклад в проведение СВО и выразил благодарность всем чеченским бойцам», — написал Кадыров.

Глава Чечни отметил, что у них с Пушилиным «сложились теплые дружеские отношения». Главу ДНР он назвал истинным патриотом и поблагодарил за визит.