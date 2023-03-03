03 марта 2023, 23:18
Кадыров показал кадры встречи с Пушилиным в Чечне
Рамзан Кадыров показал видео рабочей поездки Дениса Пушилина в Чечню
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 3 марта прибыл в Чечню с рабочим визитом. Ему провели экскурсию по знаковым местам республики. Об этом чеченский лидер Рамзан Кадыров рассказал в Telegram-канале, опубликовав видео встречи с Пушилиным.
Врио главы ДНР посетил могилу первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в селе Ахмат-Юрте. После этого он побывал в Российском университете спецназа, в котором проходят подготовку добровольцы.
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По словам Пушилина, университет играет очень важную роль в проведении спецоперации. Он также отметил эффективность бойцов, которые прошли здесь ускоренный курс подготовки перед отправкой в зону СВО.
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«В Грозном за чашкой чая мы подробно обсудили ряд значимых вопросов. Денис Владимирович поделился своими приятными впечатлениями от Чеченской Республики. Он высоко оценил наш вклад в проведение СВО и выразил благодарность всем чеченским бойцам», — написал Кадыров.
Глава Чечни отметил, что у них с Пушилиным «сложились теплые дружеские отношения». Главу ДНР он назвал истинным патриотом и поблагодарил за визит.
Чечня
Рамзан Кадыров
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