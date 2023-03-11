Власть 11 марта 2023, 01:50 Кадыров показал боевые трофеи Глава Чечни Кадыров пообещал вернуть НАТО боевые трофеи не в целости и не в сохранности Фото из Telegram-канала главы Чечни Рамзана Кадырова / Telegram

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Чеченский лидер Рамзан Кадыров показал в Telegram-канале трофейное оружие и пообещал вернуть подарки натовским наемникам, правда, не в целости и не в сохранности. На фото глава Чечни держит зенитную систему Stinger и украинский ПЗРК «Игла».

Кадыров отметил, что душу воина греют боевые трофеи, на этот раз с передовой получили американскую зенитную систему и украинский ракетный комплекс.

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«Выражаю благодарность Североатлантическому альянсу за предоставление такого разнообразия оружия, которое интересно держать в руках и изучать. Не переживайте, друзья, мы обязательно вернем их натовским наемникам, правда, не в целости и не в сохранности, если вы понимаете, о чем я», — написал Кадыров.

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Ранее глава Чечни продемонстрировал дрон-камикадзе для точечных ударов, который разработали военнослужащие батальона «Ахмат-Запад». Аппарат неприхотлив в использовании, но при этом вполне работоспособен. Первый тест показал его высокую эффективность, отметил Кадыров.