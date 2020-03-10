Кадыров поддержал поправку Терешковой

Рамзан Кадыров считает, что Владимиру Путину нужно баллотироваться в президенты в 2024 году. Поправку предложила ранее Валентина Терешкова. Владимир Путин допустил такую возможность, в случае если ее положительно оценит Конституционный суд.

Чеченский лидер в своем Теlegram-канале заявил, что «интересы государства и народа должны преобладать над формальными сторонами любого вопроса».

По мнению главы Чечни, именно Путин восстановил страну, которая «находилась на грани развала», и не следует ориентироваться на то, что подумают на Западе.

«Мне лично нисколько не интересно, как в Лондоне, Брюсселе или Вашингтоне воспримут изменения в Конституцию. Они мечтают о слабой России, а мы с нашим Национальным лидером Владимиром Путиным сохраним и укрепим мощь и единство России», — заключил Кадыров.

Ранее Депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила убрать из Конституции ограничение по количеству сроков, на которые может быть избран президент. Поправка позволяет главе государства участвовать в выборах в 2024 году. Однако российский лидер отметил, что ограничения сроков убирать не стоит. По его словам, народ должен иметь гарантии регулярной сменяемости власти.