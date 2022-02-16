Кадыров поддержал обращение Госдумы к Путину по признанию независимости ДНР и ЛНР
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что признает независимость ДНР и ЛНР вслед за Путиным
В Чечне поддержали обращение Госдумы к президенту РФ Владимиру Путину о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Шаг назвали важным для наступления мира.
Глава Чечни Рамзан Кадров подчеркнул в своем Telegram-канале, что готов признать независимый статус обеих республик.
«Полностью поддерживаю решение Государственной думы об обращении к президенту РФ. <…> Считаю, что Верховный главнокомандующий удовлетворит обращение. <…> Владимир Владимирович — дальновидный и мудрый политик. Думаю, он обязательно совершит такой важный для наступления мира шаг», — написал чеченский лидер.
Кадыров выразил уверенность, что подобного мнения придерживаются большинство россиян. Он также отметил, что право жителей ДНР и ЛНР на самоопределение игнорируют.
«В этой ситуации именно признание независимости определит их статус на международной арене и положит конец многолетнему противостоянию и кровопролитию», — подчеркнул Кадыров.
Он указал на масштабную информационную кампанию, которую развернули против России и обеих самопровозглашенных республик.
«Каждый день вбрасываются фейки о новой дате пересечения российскими войсками украинской границы и объявлении войны», — напомнил глава Чечни.
По мнению Кадырова, президент РФ взял на себя миротворческую миссию в условиях, когда «официальный Киев не собирается выполнять Минские соглашения».