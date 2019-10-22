Кадыров побил рекорд по числу рекордов

О вручении Рамзану Кадырову Сертификата Книги рекордов России заявили во время празднования дня рождения проекта. Оно состоялось в московском доме торжеств «Государь» во вторник, 22 октября.

В этом году Книга рекордов России зафиксировала в Чечне самый массовый строевой конный поход в национальной одежде. В нем приняли участие более 1,2 тысячи всадников. Возглавлял шествие сам глава республики.

Книга рекордов России появилась семь лет назад. Этот проект занимается фиксированием рекордов, которые были совершены на территории страны. Наибольшая часть книги посвящена достижениям с категориях спорта, архитектуры, географии и человека.

Ранее Рамзан Кадыров был награжден за организацию самой высокогорной парусной регаты в Евразии, писало Ura.ru.