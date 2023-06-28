Власть 28 июня 2023, 17:00 Кадыров передал бойцам СВО поздравление от Путина с Курбан-байрамом Глава ЧР Кадыров передал бойцам СВО поздравления с Курбан-байрамом от президента Путина РИА «Новости»

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Глав Чеченской Республики Рамзан Кадыров передал бойцам СВО поздравления с праздником Курбан-байрам (Ид аль-Адха) от президента Владимира Путина. Кадыров отметил, что Путин «очень уважительно относится к мусульманам» России. Пост, к которому была прикреплена совместная фотография Кадырова с главой государства, появился в Telegram-канале главы Чечни.

Рамзан Кадыров рассказал, что во время встречи с президентом доложил ему о социально-экономическом положении в республике, обсудил с ним ее перспективы и достижения. А в заключение встречи Владимир Путин попросил Кадырова передать всем мусульманам искренние поздравления и пожелания счастья, мира, добра и благополучия.

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«Отдельно Верховный Главнокомандующий попросил поздравить бойцов, несущих службу на СВО. Пожелал отважных ребятам успехов, удачи и скорейшего выполнения поставленных задач», — добавил глава ЧР.

Кадыров присоединился к пожеланиям.