28 июня 2023, 17:00
Кадыров передал бойцам СВО поздравление от Путина с Курбан-байрамом
Глава ЧР Кадыров передал бойцам СВО поздравления с Курбан-байрамом от президента Путина
Глав Чеченской Республики Рамзан Кадыров передал бойцам СВО поздравления с праздником Курбан-байрам (Ид аль-Адха) от президента Владимира Путина. Кадыров отметил, что Путин «очень уважительно относится к мусульманам» России. Пост, к которому была прикреплена совместная фотография Кадырова с главой государства, появился в Telegram-канале главы Чечни.
Рамзан Кадыров рассказал, что во время встречи с президентом доложил ему о социально-экономическом положении в республике, обсудил с ним ее перспективы и достижения. А в заключение встречи Владимир Путин попросил Кадырова передать всем мусульманам искренние поздравления и пожелания счастья, мира, добра и благополучия.
Реклама
«Отдельно Верховный Главнокомандующий попросил поздравить бойцов, несущих службу на СВО. Пожелал отважных ребятам успехов, удачи и скорейшего выполнения поставленных задач», — добавил глава ЧР.
Кадыров присоединился к пожеланиям.Один из главных мусульманских праздников, Курбан-байрам, отмечается сегодня, 28 июня. Верующие побывали на богослужениях в мечетях и по традиции разделили трапезу — жертвенное животное — с соседями, близкими и малоимущими.
Праздники
Рамзан Кадыров
Владимир Путин
Реклама
Реклама