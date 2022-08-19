Кадыров отказал Зеленскому в кровной мести

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал кровную месть единственным действенным инструментом для сдерживания агрессии и безрассудства. Ее можно было бы объявить президенту Украины Владимиру Зеленскому, но тот лишь действует по указке Запада.

Кадыров написал в своем Telegram-канале, что кровную месть зря считают пережитком прошлого.

«Кровную месть можно было бы объявить и Зеленскому. Но, анализируя его действия и заявления, можно сказать только то, что он сам заложник Запада и вынужден выполнять чужие приказы», — заявил глава Чечни.

Он подчеркнул, что не оправдывает действия украинского лидера, и назвал Зеленского «добровольным клеточным кроликом». Запад выращивает президента Украины так же, как взрастил в стране «нацисткую бандеровщину и азовщину*».

«И это лучшая его роль за всю актерскую практику», — заключил Кадыров.

*«Азов» — террористическая организация, запрещена в РФ.