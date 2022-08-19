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    19 августа 2022, 02:32

    Кадыров отказал Зеленскому в кровной мести

    Глава Чечни Кадыров подумал о возможности объявить Зеленскому кровную месть

    Александра Ломейко

    Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал кровную месть единственным действенным инструментом для сдерживания агрессии и безрассудства. Ее можно было бы объявить президенту Украины Владимиру Зеленскому, но тот лишь действует по указке Запада.

    Кадыров написал в своем Telegram-канале, что кровную месть зря считают пережитком прошлого.

    «Кровную месть можно было бы объявить и Зеленскому. Но, анализируя его действия и заявления, можно сказать только то, что он сам заложник Запада и вынужден выполнять чужие приказы», — заявил глава Чечни.

    Он подчеркнул, что не оправдывает действия украинского лидера, и назвал Зеленского «добровольным клеточным кроликом». Запад выращивает президента Украины так же, как взрастил в стране «нацисткую бандеровщину и азовщину*».

    «И это лучшая его роль за всю актерскую практику», — заключил Кадыров.

    *«Азов» — террористическая организация, запрещена в РФ.