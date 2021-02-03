Кадыров осудил чеченца, который подрался с бойцами ОМОНа

Подравшийся с бойцами ОМОН Саид-Мухаммад Джумаев своим поступком навредил чеченскому народу. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что настоящий чеченец не повел бы себя таким образом.

Мнение руководителя республики привел ЧГТРК «Грозный» в Instagram. Кадыров подчеркнул, что верный своим убеждениям человек должен отвечать за содеянное, а не прятаться.

«Будь он настоящим чеченцем, он не повел бы себя таким образом», — заметил глава Чечни.

Джумаева отправили под арест до 23 марта решением Пресненского суда Москвы.

Кадры, где мужчина ввязался в драку с силовиками во время незаконной акции, распространили в Сети. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов обратился к участнику потасовки с призывом выйти на связь.

Задержали Джумаева на территории Псковской области, перед этим объявив в федеральный розыск. СК заочно предъявил ему обвинения, вменив три эпизода. Следователи полагают, что мужчина нанес сотрудникам ОМОНа и полицейским «множественные удары руками и ногами по различным частям тела».