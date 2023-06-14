Власть 14 июня 2023, 17:32 Кадыров опроверг информацию о ранении Делимханова Глава Чечни Кадыров: депутат Делимханов жив, здоров и даже не ранен Telegram

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Депутат Госдумы Адам Делимханов здоров и даже не ранен. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Спасибо всем, кто переживал! Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен. Я это знал с самого начала фейкового вброса», — отметил он.

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По словам главы республики, украинские СМИ показали свое неуважение к аудитории. Они нагло соврали, заведомо зная, что все их фейки могут опровергнуть, подчеркнул он.

Кадыров добавил, что продолжает работать с Делимхановым, Героем России Магомедом Даудовым и министром Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым. Подразделения «Ахмата» находятся на местах, в частности «укрепляются на границе России в Белгородской области», заключил глава республики.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин также успел поговорить с Делимхановым. Спикер нижней палаты парламента подтвердил, что депутат в полном порядке. Информация о ранении Делимханова появилась днем 14 июня. Подробностей случившегося не поступало, а некоторые СМИ стали писать, что депутат якобы погиб.