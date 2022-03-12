Кадыров одобрил блокировку Instagram

Решение Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram в России оказалось своевременным, так как компания Meta стала средством пропаганды, фашизма и терроризма. Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Сегодня мы видим, что компания Meta превратилась в орудие информационной войны и средство пропаганды экстремизма, фашизма и терроризма. И ее враждебная политика теперь направлена не только против меня, но и против более 140 миллионов жителей нашей страны. Считаю очень правильным и своевременным требование о блокировке данной платформы», — написал Кадыров.

Кадыров предположил, что «каждый уважающий себя чеченец и гражданин России» поддерживает решение о блокировке. Также глава Чечни напомнил о существовании отечественных социальных площадок. Все они, по мнению политика, ничем не уступают Meta и другим западным социальным сетям. В этой связи Кадыров призвал дружно перейти на российские платформы.

Ранее Следственный комитет РФ потребовал от Роскомнадзора приступить к блокировке социальной сети Instagram. В ведомстве сообщили, что полная блокировка ресурса наступит в полночь 14 марта.

Это произошло после того, как СМИ стало известно об изменениях в редакционной политике компании Meta, являющейся владельцем соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp. Пользователям соцсетей в некоторых странах временно разрешат публиковать посты с призывами к расправе над российскими военными в рамках спецоперации на Украине и пожеланиями смерти президентам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко. По информации СМИ, временное разрешение относится к таким странам, как Россия, Украина и Польша, а также Латвия, Литва, Эстония, Венгрия, Румыния и Словакия.

В компании Meta подтвердили данные об изменении редакционной политики, заявив, что «посты ненависти» по-прежнему останутся под запретом в отношении простых пользователей.

Позднее вице-президент компании Меtа Ник Клегг сообщил, что новая политика, разрешающая пользователям Fасеbook и Instagram призывы к расправе над российскими военнослужащими и руководством государства, будет применяться только на Украине.