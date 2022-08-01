Кадыров обвинил НАТО в провоцировании конфликта между Сербией и Косовом

Причина конфликта между самопровозглашенным Косовом и Сербией нелепа и банальна. Нет сомнений, что обстановка накалилась благодаря подстрекательству со стороны НАТО. Такое заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Поняв, что на Украине их замыслы терпят фиаско, западный альянс решил ковырнуть заживающую на Балканах ранку. И вдвойне обидно, что с одной из сторон, которую науськивает НАТО, находятся косовские мусульмане. Официальная причина разгорающегося конфликта настолько нелепа и банальна, что не возникает никаких сомнений в подстрекательстве извне», — написал он.

Глава Чечни добавил, что пока балканцы будут воевать между собой, «Запад будет стоять сзади и подавать патроны, но жить спокойно, изредка протестуя против ущемления прав сатанистов».

По его словам, есть прекрасные примеры того, как люди разных национальностей и религий нормально сосуществуют. Кадырова процитировал RT.

«Но нет примера доброго сосуществования с натовскими интервентами», — подчеркнул Кадыров.

Накануне беспорядки произошли на севере Косова из-за запланированного Приштиной запрета на въезд машин с сербскими номерами и документами. Нововведение должно было начать действовать 1 августа. Власти самопровозглашенной Республики Косово стянули в этот район полицию, но после призыва Штатов отложили запрет на месяц. Сербский президент Александр Вучич заявил, что ожидает снижения напряженности в Косове. По его словам, Сербия сделает для этого все возможное.