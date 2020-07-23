Кадыров объяснил происхождение оружия с фото для Помпео

Те два пулемета принадлежат Росгвардии, они хранятся согласно требованиям инструкции.

«Я сам военный человек и поэтому периодически проверяю, как личный состав следит за правилами содержания оружия», — объяснил Кадыров.

Глава республики посоветовал всем не волноваться, поскольку оружие законное, а специалисты — «лучшие пехотинцы».

«Нет ни одной живой силы, которая эффективнее пехоты. Именно она — царица полей», — написал Кадыров.

Ранее Кадыров опубликовал фотографию, на которой он запечатлен с двумя пулеметами в руках в оружейной комнате. Его снимок — ответ на заявление Госдепа о внесении главы Чечни в черный список. Глава Чечни пообещал, что он принимает бой, а «дальше будет только интереснее».

В Кремле отреагировали на ситуацию. Там отметили, что россияне имеют право на законных основаниях хранить и носить огнестрельное оружие.

Кадыров стал генерал-майором. Новое воинское звание ему присвоил Путин. Российский лидер по телефону зачитал главе Чечни свой указ. Кадыров заявил, что это «высокая оценка, которая дорогого стоит».