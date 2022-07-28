Кадыров назвал США «матерью агрессии»

США попытаются выставить Россию страной-агрессором, но многие понимают, кто именно является агрессором и распространяет международный терроризм по миру, написал в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, у США 750 военных баз расположены в 82 странах мира. Кадыров назвал это агрессией Вашингтона в скрытой форме. Глава Чечни напомнил про войну во Вьетнаме, бомбардировки в Сирии, Афганистане и Косово.

«Соединенные Штаты Америки — это не страна-агрессор и не страна-террорист. Это мать агрессии и международного терроризма», — написал он.

Мир не должен забывать, что именно Америка использовала ядерное оружие. Самолеты ВВС США сбрасывали бомбы с ядерной начинкой на Хиросиму и Нагасаки, подытожил Кадыров. До этого он высказался о помощи западных стран Украине. По мнению политика, она таинственным образом оказывается в карманах украинских чиновников.