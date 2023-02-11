11 февраля 2023, 12:20
Кадыров назвал Слепакова предателем после его заявлений об СВО
Глава Чечни Кадыров назвал Слепакова предателем России после его слов о спецоперации
Выступивший против спецоперации комик Семен Слепаков вдохновил главу Чечни Рамзана Кадырова в очередной раз публично продемонстрировать навыки в поэзии. Посвященные юмористу стихи он разместил в своем Telegram-канале.
Вероятно, глава республики решил поговорить со Слепаковым на его языке: комик часто выступал с балладами на злобу дня во время работы на телевидении.
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«Правда одна: он — непонятый гений», — описал Кадыров юмориста.
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Также глава Чечни в стихотворной форме назвал заявления Слепакова фекалиями и поводом для расстройства желудка и диареи.
Ближе к концу стихотворения Кадыров поделился мнением о самом комике. По словам главы Чечни, Слепаков — предатель, который нелестно высказывается о вскормившей его России.
Чеченский лидер усомнился, что людей с таким поведением приветливо примут в столице Израиля — Тель-Авиве.
Кадыров напомнил, что Слепаков не единственный мастер стихотворного слога из России. Вместо уехавшего комика, подчеркнул он, другие люди в поэтической форме опишут детали боев.
Рамзан Кадыров
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