Власть 20 мая 2023, 02:02 Кадыров назвал Путина примером истинного служения стране и народу Глава Чечни Кадыров назвал речь Путина на заседании в Пятигорске содержательным РИА «Новости»

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Речь президента Владимира Путина на заседании Совета по межнациональным отношениям в Пятигорске была содержательной и интересной, написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Он добавил, что поддерживает каждое слово, произнесенное российским лидером.

По словам Кадырова, Россия славится своим культурным и этническим разнообразием. Те, кто хочет пошатнуть единство народов страны, глубоко заблуждаются, отметил глава Чечни. Он уточнил, что россияне выдержат все внешние угрозы, словно монолит.

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«То, что строилось веками, в один миг не разрушить! И если наши недруги хоть немного знакомы с историей России, они должны знать, что победить Россию невозможно!» — подчеркнул Рамзан Кадыров.

Он добавил, что республика налаживает культурные, экономические и духовные связи с новыми регионами страны. По его мнению, Путин является примером истинного служения России и ее народу.

Днем 19 мая российский лидер назвал противников РФ недоумками. Путин подчеркнул, что эти люди зря стараются, ведь внешняя агрессия лишь способствует укреплению многонационального народа страны.