Кадыров назвал Путина примером для подражания

Глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что старается во всем равняться на президента России Владимира Путина. Об этом он сообщил на форуме «Новые горизонты». Его выступление процитировали в Telegram-канале информагентства Ura.ru.

«Верховный главнокомандующий — пример во всем. Я стараюсь равняться на него и всем советую так делать», — сказал Кадыров.

По его словам, Путина поддерживают большинство россиян. Кадыров отметил, что данные официальных опросов несколько занижены. Если аналитики заявляли, что около 80% россиян одобряют действия российского лидера, то этот показатель на самом деле может достигать и 90%.

Кадыров подчеркнул, что Путин не просто управляющий. Кадыров сказал, что глава России — умный и образованный человек, который всегда в курсе всего происходящего. Также он помнит все населенные пункты в стране.

По словам Кадырова, его охватывает волнение на каждой встрече с российским лидером. Поэтому глава Чечни всегда тщательно готовится к таким визитам.