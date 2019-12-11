Кадыров назвал Лужкова настоящим другом Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным Юрия Лужкова в связи с его кончиной и вспомнил, как бывший мэр Москвы помогал чеченскому народу.

Лужков, написал Кадыров в своем Telegram-канале, приезжал в Грозный «в трудные годы», помогал строить одну из первых послевоенных школ.

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«Юрий Михайлович был настоящим другом Чечни, помогал нашим деятелям культуры, литературы, искусства», — подчеркнул чеченский лидер.

О смерти Юрия Лужкова стало известно накануне. Бывший столичный градоначальник скончался в мюнхенской клинике, куда лег для плановой операции на сердце. Ему было 83 года.

Отпевание экс-мэра Москвы проведет патриарх Кирилл 12 декабря в храме Христа Спасителя. Похоронят политика на Новодевичьем кладбище.

На должности мэра Москвы Лужков находился более 18 лет, заняв пост градоначальника 6 июня 1992 года и покинув его 28 сентября 2010-го.