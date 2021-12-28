Кадыров назвал «личным мнением» свои слова о присоединении Украины к России

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его высказывание о присоединении Украины к России было просто его личным мнением. Об этом он сообщил в прямом эфире в социальной сети Instagram. Ранее слова Кадырова вызвали среди депутатов Верховной Рады большой переполох: они обратились к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с требованием отреагировать на такие высказывания.

Кадыров поделился мнением, что проблемные вопросы, связанные с Украиной, — это даже не уровень российского президента, чтобы их решать. Глава Чечни сказал, что это скорее его уровень, и если бы ему дали такое поручение, вопрос давно был бы решен. Кадыров выразил мнение, что украинскую территорию давно надо было присоединить к России, поскольку «украинцы — это наш народ».

«Я тогда говорил: после Крыма надо было забрать Киев», — сказал Кадыров.

Теперь Рамзан Кадыров подчеркнул, что в этот момент он не говорил как глава Чеченской республики. Скорее, просто как гражданин России, у которого есть собственное мнение, который беспокоится за свой народ и государство.

«То, что я сказал про Зеленского, про Украину, и сейчас повторю: они ведут предательскую политику в отношении славянских народов», — заявил глава Чечни.