Кадыров назвал главный секрет успеха спецоперации на Украине

Основным секретом успеха проводимой на Украине спецоперации глава Чечни Рамзан Кадыров назвал четкость действий и строжайшую дисциплину в рядах защитников Отечества. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что чеченские бойцы, военнослужащие РФ, а также Народная милиция ЛНР и ДНР четко выполняют поставленные задачи, следуя плану. Ситуация находится под полным контролем, каждый воин «достойно выполняет свои профессиональные обязанности и <…> в скором времени благополучно вернется домой», написал глава Чечни.

Кадыров выразил уверенность, что все поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи на Украине будут выполнены.

«Для этого мы сделаем все возможное и невозможное!» — подчеркнул Кадыров.

Ранее Рамзан Кадыров разместил в своем Telegram-канале видео, на котором чеченские воины в ближнем бою проводят зачистку жилого квартала в Мариуполе. Глава Чечни заявил, что спецназ «привык делать все эффективно, быстро и четко», при этом бойцы увеличили боекомплект за счет трофейного оружия.