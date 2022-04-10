Кадыров назвал главный секрет успеха спецоперации на Украине
Глава Чечни Кадыров назвал четкость действий секретом успеха спецоперации на Украине
Основным секретом успеха проводимой на Украине спецоперации глава Чечни Рамзан Кадыров назвал четкость действий и строжайшую дисциплину в рядах защитников Отечества. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Кадыров отметил, что чеченские бойцы, военнослужащие РФ, а также Народная милиция ЛНР и ДНР четко выполняют поставленные задачи, следуя плану. Ситуация находится под полным контролем, каждый воин «достойно выполняет свои профессиональные обязанности и <…> в скором времени благополучно вернется домой», написал глава Чечни.
Кадыров выразил уверенность, что все поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи на Украине будут выполнены.
«Для этого мы сделаем все возможное и невозможное!» — подчеркнул Кадыров.
Ранее Рамзан Кадыров разместил в своем Telegram-канале видео, на котором чеченские воины в ближнем бою проводят зачистку жилого квартала в Мариуполе. Глава Чечни заявил, что спецназ «привык делать все эффективно, быстро и четко», при этом бойцы увеличили боекомплект за счет трофейного оружия.