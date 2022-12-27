Власть 27 декабря 2022, 02:19 Кадыров назвал главное достижение России в уходящем году Глава Чечни Кадыров: главное достижение России — единство в борьбе с фашизмом на Западе РИА «Новости»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров подвел предварительные итоги уходящего года, который был непростым для России. Чеченский лидер назвал главное достижение страны — достижение единства в борьбе с фашизмом, захватившим Европу. Об этом Кадыров написал в Telegram-канале.

Глава Чечни отметил трудности и давление, которое оказывалось на российскую державу со стороны Запада. Но стране удалось не только выстоять, но и двигаться вперед, развиваться.

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«Мы достигли успехов по многим направлениям. Но самое главное — мы достигли единства в борьбе с фашизмом и сатанизмом, пожирающими Европу и Запад», — написал Кадыров.

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Вооруженные силы России ведут «непримиримую борьбу со злом» на передовой, отметил глава республики.

Рамзан Кадыров проведет прямую линию с жителями Чечни 29 декабря. Он обещал лично ответить на интересующие граждан вопросы. Трансляцию проведут в Telegram, на YouTube-канале, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также по местному телевидению.