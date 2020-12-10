Кадыров назвал абсурдными санкции против жен, спорта и благотворительных организаций

Кадыров отметил, что именно в День прав человека, в Международный день футбола Минфин США объявил о включении в «список Магнитского» деятелей и организаций Чеченской Республики. Вслед за Вашингтоном это сделал Лондон, введя ограничения в отношении председателя парламента региона и силовиков.

«Ничего не поменялось в новейшей мировой истории: США начинают, Британия поддакивает и хлопает в ладоши, ну, а Европа подпевает», — констатировал Рамзан Кадыров.

Он подчеркнул, что не удивлен и не напуган введенными ограничениями, так как они никак не влияют на ситуацию в Чечне. Республику восстановили, здесь продолжат играть в футбол, оказывать помощь нуждающимся, строить и радоваться жизни. Санкции США этому никак не помешают.

Кадыров заявил, что готов подать заявку от Чечни в Книгу рекордов Гиннесса. В республике живет и работает самое большое количество людей и организаций, против которых ввели санкции. С каждым новым решением со стороны США этот рекорд побить будет сложнее.

Минфин США объявил о включении в «список Магнитского» организации и людей, близких к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову.

Санкции ввели против футбольного клуба «Ахмат», ММА «Ахмат», фонда имени Ахмата Кадырова и принадлежащего ему ООО «Мегастройинвест», а также против Абсолютного первенства «Ахмат».

В список физических лиц попали заместитель премьер-министра Чеченской Республики Вахит Усмаев, представитель Кадырова в Европе Тимур Дугазаев, советник главы Чечни по личной безопасности Даниил Мартынов, тренер Кадырова Сатиш Семар.

В Минфине США считают, что все эти люди и организации причастны к серьезным нарушениям прав человека на территории российского региона.

Введенные санкции предусматривают блокировку счетов или собственности, которой владеют компании или лица, внесенные в список на территории США.