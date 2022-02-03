Кадыров намерен встретиться с Мишустиным. Видео

Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров в ходе рабочей поездки в Кремль рассказал, что намерен встретиться с главой правительства, вице-премьером Михаилом Мишустиным. Об этом сообщил Telegram-канал URA.RU.

Кадыров рассказал, что встретился ранее с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, накопились вопросы, в решении которых было необходимо личное участие президента.

«По поручению Путина зайду к председателю правительства, потом заместителям, министрам. <…> Так и будем решать острые вопросы», — заявил Кадыров. Он добавил, что Путин всегда его поддерживает, а Кадыров рад служить народу и президенту.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что президент и Кадыров обсуждали вопросы, связанные с социально-экономическим и хозяйственным развитием региона.

Также Песков удивился вопросам журналистов о том, что глава государства якобы боится чеченского лидера. По его словам, пресс-секретарь не понимает этого.

Ранее Кадыров поблагодарил участников массового митинга против семьи судьи Янгулбаева, который прошел 2 февраля в центре Грозного.