Власть 23 января 2024, 06:16 Кадровый резерв госслужбы создали в России Путин утвердил положение федерального кадрового резерва госслужбы РИА «Новости»

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В России создали федеральный кадровый резерв на государственной гражданской службе для назначения управленцев и руководителей. Его положение утвердил президент Владимир Путин. Указ опубликовали на портале правовой информации.

«Утвердить положение о федеральном кадровом резерве на государственной гражданской службе Российской Федерации», — распорядился глава государства.

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Владимир Путин ввел в действие положение о порядке отчетности претендентов на включение в кадровый резерв о доходах и имуществе. Вести резерв, оценивать профессиональный уровень кандидатов и развивать тех, кого уже внесли в реестр, станут при помощи федеральной государственной информационной системы. Президент своим указом рекомендовал руководителям федеральных органов власти, субъектов России, госкорпораций, госфондов и другим организациям использовать кадровый резерв для назначения управленцев и руководителей.

Единый кадровый резерв предложили создать в сфере образования. Владимир Путин одобрил эту идею.