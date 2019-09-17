Кадровые перестановки произошли в правительстве Подмосковья

В составе правительства Московской области произошли кадровые изменения. О перестановках рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании во вторник.

Исполком Общероссийского народного фронта возглавит Михаил Кузнецов, избранный на прошлой неделе. С 2013 года он руководил администрацией и отвечал за политический блок. Его назначение Воробьев назвал признаком большого доверия и заметил, что оно предполагает такую же степень ответственности.

«В рамках ОНФ сейчас реализуются ряд важных и полезных инициатив. Вы знаете, что президент (Владимир Путин — прим. ред.) уделяет особое внимание развитию общественного института и выявлению, поддержке активных, энергичных, неравнодушных людей. ОНФ работает в каждой территории, и, безусловно, это очень масштабное направление», — подчеркнул губернатор.

Управленческий и политический опыт Кузнецова в областном правительстве, заметил Воробьев, поможет ему в работе на новой должности.

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В ближайшее время на должность вице-губернатора и руководителя администрации главы Подмосковья губернатор планирует внести в четверг на утверждение в Думу кандидатуру Александра Чупракова. Он будет курировать деятельность администрации, правовое направление, противодействие коррупции и взаимодействие с правоохранительным блоком.

«Человек опытный, и нет сомнений, что все направления, которые раньше были закреплены, за руководителем администрации, Александр Анатольевич достойно будет сопровождать», — сказал Воробьев.