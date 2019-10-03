Кадровые перестановки произошли в правительстве Подмосковья

Кадровые перестановки произошли в правительстве Московской области. Решение приняли на внеочередном заседании Мособлдумы.

Так, на должность вице-губернатора Подмосковья назначен Игорь Тресков. Евгений Хромушин стал зампредом правительства, а потому ему придется покинуть пост министра ЖКХ региона. А вот Роман Каратаев, который также стал новым зампредом, сохранил за собой должность руководителя Главного управления региональной безопасности Московской области.

«В круг полномочий будут входить дороги: это ремонт и содержание, строительство новых автомобильных дорог, которые запланированы у нас в большом количестве. В частности, мы в ближайшее время планируем начать строить более 20 новых дорог и путепроводов. Также в полномочия входят вопросы строительства социальной инфраструктуры: школы, больницы, детские сады и дома культуры. Также вопросы благоустройства дворов и прилегающих территорий, парков», — сообщил Игорь Тресков.

Источник фото: телеканал «360»

По его словам, до Нового года должно начаться строительство четырех путепроводов в рамках МЦД за счет федеральных и областных средств. Также в этом году планируется провести торги на строительство моста в Воскресенске. Проект находится на экспертизе.

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Также свое назначение прокомментировал Евгений Хромушин.

«В круг моих полномочий входят вопросы теплоэнергетики, электроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства, вопросы строительства новой системы обращениями с твердыми коммунальными отходами, деятельность государственной жилищной и административно-технической инспекций — в принципе, весь круг вопросов, касающихся ЖКХ в широком смысле», — отметил он.