Кабмин выступил против снижения возраста получения охотничьего билета

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности в своем проекте отзыва на предложение о снижении до 16 лет возраст получения охотничьего билета, заявила, что считает эту меру нецелесобразной.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на копию проекта документа, поступившую в распоряжение агентства.

«Достижение указанного возраста не означает, что несовершеннолетний гражданин способен принимать осознанные решения, осознавать фактический характер и правомерность или противоправность своих действий (бездействий), а также нести за них юридическую ответственность», — высказались в профильной комиссии.

В правительстве также не поддержали положение об увеличении разрешенного к приобретению общего количества огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия до 20 единиц.

В пояснительной записке к проекту сказано, что комиссия не сочла возможным поддержать предложение о наделении Росгвардии полномочиями по участию в аккредитации органов сертификации (испытательных лабораторий) гражданского и служебного оружия. В кабмине предложили уточнить статьи об условиях передачи оружия и основания для отказа в выдаче разрешения его ношение.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом указанных замечаний», — сказано в проекте отзыва.

Законопроект в октябре 2019 года внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов. Его новая редакция была представлена в феврале 2020 года.

В начале 2020 года вступил в силу закон, разрешающий россиянам охотиться с луком и арбалетом. Указ президента РФ приравнял их к охотничьему метательному стрелковому оружию.