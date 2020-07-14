facebook_pixel
    14 июля 2020, 04:29

    Кабмин выступил против снижения возраста получения охотничьего билета

    Анастасия Кукова

    Правительственная комиссия по законопроектной деятельности в своем проекте отзыва на предложение о снижении до 16 лет возраст получения охотничьего билета, заявила, что считает эту меру нецелесобразной.
    Кабмин выступил против снижения возраста получения охотничьего билета

    Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на копию проекта документа, поступившую в распоряжение агентства.

    «Достижение указанного возраста не означает, что несовершеннолетний гражданин способен принимать осознанные решения, осознавать фактический характер и правомерность или противоправность своих действий (бездействий), а также нести за них юридическую ответственность», — высказались в профильной комиссии.

    В правительстве также не поддержали положение об увеличении разрешенного к приобретению общего количества огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия до 20 единиц.

    В пояснительной записке к проекту сказано, что комиссия не сочла возможным поддержать предложение о наделении Росгвардии полномочиями по участию в аккредитации органов сертификации (испытательных лабораторий) гражданского и служебного оружия. В кабмине предложили уточнить статьи об условиях передачи оружия и основания для отказа в выдаче разрешения его ношение.

    «Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом указанных замечаний», — сказано в проекте отзыва.

    Законопроект в октябре 2019 года внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов. Его новая редакция была представлена в феврале 2020 года.

    В начале 2020 года вступил в силу закон, разрешающий россиянам охотиться с луком и арбалетом. Указ президента РФ приравнял их к охотничьему метательному стрелковому оружию.