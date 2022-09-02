Власть 02 сентября 2022, 15:25 Поделиться Telegram

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Viber Кабмин выделит около 10,5 миллиарда рублей на выплаты беженцам из ДНР, ЛНР и с Украины Премьер-министр Мишустин: в России определили выплаты беженцам из Донбасса и с Украины РИА «Новости»

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Камбин подготовил необходимые документы для социальных выплат беженцам из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

«По поручению президента правительство подготовило все документы, которые нужны для социальной помощи гражданам, вынужденно покинувшим Донецкую и Луганскую народные республики, Украину, а также лицам без гражданства, прибывшим в Россию», — сказал он.

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Мишустин подчеркнул, что в 2022 году на эту форму поддержки направят около 10,5 миллиарда рублей. Порядок выплат и правила предоставления средств регионам уже определили.

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В августе президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители ДНР, ЛНР и Украины, вынужденно покинувшие родину, будут получать соцвыплаты в России. Речь в документе идет о приехавших в страну после 18 февраля. Беженцам назначили ежемесячную пенсию в размере 10 тысяч рублей.

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