Власть 24 декабря 2022, 15:54 Кабмин выделил почти 1,5 трлн рублей Пенсионному фонду на выплаты россиянам Мишустин подписал постановление о выделении почти 1,5 трлн рублей ПФР на выплаты россиянам Pxhere

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ о направлении свыше 1,49 триллиона рублей Пенсионному фонду России на предоставление пенсий и социальных выплат гражданам в конце 2022 и в начале 2023 года. Об сообщили на официальном сайте российского правительства.

Деньги направят на выплаты пенсий, надбавок неработающим пенсионерам, у которых доход ниже регионального прожиточного минимума, и соцвыплаты инвалидам и ветеранам.

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Также Мишустин подписал постановление о продлении программы льготного кредитования на закупки приоритетной импортной продукции. В документе пояснили, что импортеры могут получить льготный кредит на определенный срок, зависящий от целей займа.

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Премьер-министр страны 23 декабря одобрил разработанную концепцию формирования и развития культуры информационной безопасности, которая предполагает противодействие угрозам, в частности психологическим путем. Чтобы обеспечить информационную безопасность, в стране каждый год будут проводить тестирования по повышению цифровой грамотности россиян.