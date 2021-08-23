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    23 августа 2021, 12:15

    Кабмин выделил 650 млн рублей на закупку концентраторов кислорода для больниц 20 регионов

    Анастасия Калинина

    Кабинет министров выделил 650 миллионов рублей на закупку концентраторов кислорода для больниц, расположенных в 20 регионах. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

    Кабмин выделил 650 млн рублей на закупку концентраторов кислорода для больниц 20 регионов

    «Правительство направило свыше 650 миллионов рублей на закупку концентраторов кислорода для больниц 20 субъектов Российской Федерации. Там, где ситуация с ними наиболее сложная. Важно поддерживать запас кислорода на достаточном уровне», — передал ТАСС его слова.

    Он отметил, что региональные власти должны заранее планировать потребность и особенно внимательно контролировать состояние оборудования, так как от этого зависит жизнь людей.

    По словам Мишустина, во время пандемии в целом выросла потребность медицинских организаций в кислороде. Он крайне необходим для пациентов, находящихся в тяжелой форме.