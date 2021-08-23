Кабмин выделил 650 млн рублей на закупку концентраторов кислорода для больниц 20 регионов

Кабинет министров выделил 650 миллионов рублей на закупку концентраторов кислорода для больниц, расположенных в 20 регионах. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Правительство направило свыше 650 миллионов рублей на закупку концентраторов кислорода для больниц 20 субъектов Российской Федерации. Там, где ситуация с ними наиболее сложная. Важно поддерживать запас кислорода на достаточном уровне», — передал ТАСС его слова.

Он отметил, что региональные власти должны заранее планировать потребность и особенно внимательно контролировать состояние оборудования, так как от этого зависит жизнь людей.

По словам Мишустина, во время пандемии в целом выросла потребность медицинских организаций в кислороде. Он крайне необходим для пациентов, находящихся в тяжелой форме.