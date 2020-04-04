Кабмин ввел мораторий на возбуждение дел о банкротстве

В России с сегодняшнего дня шесть месяцев будет действовать мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Это коснется только предпринимателей, которые больше всего пострадали от пандемии коронавируса, а также системообразующих и стратегических компаний.

Распоряжение опубликовано на официальном сайте кабмина. Кредиторы в течение полугода не будут иметь право подать заявление о банкротстве в отношении перечисленных групп должников.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о праве россиян на кредитные каникулы во время коронавируса. Не только предприниматели, но и физические лица и смогут получить полугодичные отсрочки по своим займам.

Также правительство 1 апреля получило право вводить вводить режим чрезвычайной ситуации, а губернаторы в регионах получили дополнительные полномочия.