Премии для врачей и льготы бизнесу. Кабмин введет послабления в период пандемии коронавируса

Российское правительство разработало меры по борьбе с распространением коронавируса. Премьер-министр Михаил Мишустин принял ряд решений для поддержки людей и бизнеса в условиях пандемии.

Для поддержки экономики, социальный сферы правительство выделит 300 миллиардов рублей. Для это будет создан специальный фонд. Еще один будет выдавать премии врачам, борющимся с COVID-19. За него отвечают вице-премьер Татьяна Голикова и министр финансов Антон Силуанов. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Мишустин поручил Голиковой вместе с Госдумой ускорить принятие проекта закона об онлайн-продаже безрецептурных лекарств. Для импорта товаров первой необходимости на таможне сделают «зеленый коридор».

Что касается бизнеса, то для него Кабмин расширит программы льготного кредитования. Временно введены налоговые каникулы для туристической и авиаотрасли. В будущем такое решение может распространиться и на другие сферы.

Премьер подписал постановление Кабинета министров об образовании Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России. Совет возглавил сам Мишустин, его зампредами стали вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко.

Среди предпринятых Россией мер по борьбе с распространением вируса закрытие границы с Белоруссией.

ВОЗ 11 марта признала эпидемию коронавируса пандемией. Всего в мире COVID-19 заразились более 169 тысяч человек, свыше шести тысяч умерли. В России зарегистрировано 63 случая. Последняя информация о ситуации с коронавирусом — в большом материале «360».