Кабмин утвердил проект об антитеррористической защите школ

В России утвердили проект об антитеррористической защите детских лагерей и баз отдыха. Власти также разработают единые требования по безопасности для всех школ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщило РИА «Новости».

«По поручению главы государства правительство разработает требования по обеспечению безопасности во всех школах нашей страны», — сказал Мишустин.

Глава кабмина отметил, что новые правила должны будут соблюдаться в полном объеме во всех российских школах.

Планы по антитеррористической защищенности российских школ решили обновить после стрельбы в казанской гимназии № 175, жертвами которой стали девять человек, в том числе семеро детей и две учительницы. Пострадали 24 человека. В Минздраве Татарстана ранее сообщили, что дети, которые были госпитализированы в республиканскую больницу, находятся в стабильном состоянии. По обвинению в стрельбе задержали бывшего ученика гимназии Ильназа Галявиева, который признал свою вину и был арестован. Ему грозит пожизненное наказание.