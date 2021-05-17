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    17 мая 2021, 12:27

    Кабмин утвердил проект об антитеррористической защите школ

    Александр Блинов

    В России утвердили проект об антитеррористической защите детских лагерей и баз отдыха. Власти также разработают единые требования по безопасности для всех школ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Кабмин утвердил проект об антитеррористической защите школ

    «По поручению главы государства правительство разработает требования по обеспечению безопасности во всех школах нашей страны», — сказал Мишустин.

    Глава кабмина отметил, что новые правила должны будут соблюдаться в полном объеме во всех российских школах.

    Планы по антитеррористической защищенности российских школ решили обновить после стрельбы в казанской гимназии № 175, жертвами которой стали девять человек, в том числе семеро детей и две учительницы. Пострадали 24 человека. В Минздраве Татарстана ранее сообщили, что дети, которые были госпитализированы в республиканскую больницу, находятся в стабильном состоянии. По обвинению в стрельбе задержали бывшего ученика гимназии Ильназа Галявиева, который признал свою вину и был арестован. Ему грозит пожизненное наказание.