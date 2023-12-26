Власть 26 декабря 2023, 22:28 Кабмин утвердил индексацию отдельных выплат военным на 4,5% с 1 января 2024 года РИА «Новости»

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С 1 января 2024 года проиндексируют отдельные выплаты военным, сотрудникам определенных федеральных органов исполнительной власти, уволенным со службы и проходившим военные сборы. Соответствующее постановление опубликовали на сайте правовой информации, его подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

«Осуществить индексацию с применением коэффициента 1,045 <…> единовременных пособий», — сказано в документе.

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Выплаты решили осуществлять исходя из уровня инфляции. Мера коснется индексации страховых сумм, единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций.

Ранее Совет Федерации одобрил изменения законодательства, благодаря которым родные военнослужащих, погибших в зоне СВО, смогут в течение 12 месяцев получить единовременную выплату на покупку жилой недвижимости.

Новая инициатива сохраняет право на жилищную помощь за родными участвующих в спецоперации бывших сотрудников органов внутренних дел принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы и таможенных органов.

До этого право на льготу за родственниками сохранялось в течение года, если сотрудник получил ущерб здоровью или погиб во время выполнения рабочих обязанностей. Однако смерть этих людей в ходе специальной военной операции не учитывалась. Новый закон должен исправить это.