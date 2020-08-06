Кабмин РФ может выделить деньги на ремонт дорог и аварийных мостов

«На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: … О выделении Росавтодору из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетных ассигнований на предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности», — сказано в сообщении.

В документе уточняется, что принятие этого распоряжения, позволит в текущем году привести автомобильные дороги регионального, межмуниципального и местного значения в нормативное состояние. В том числе это обеспечит ремонт аварийных мостов.

На днях правительство одобрило дополнительные выплаты для врачей. Таким образом хотят простимулировать медиков, работающих с коронавирусными пациентами.