Кабмин повысит эффективность деятельности «Роснано»

Министерство финансов РФ сообщило, что правительством разрабатывается комплекс мер для повышения эффективности деятельности АО «Роснано». Об этом написал RT.

«На текущий момент правительством РФ прорабатываются механизмы повышения эффективности деятельности АО „Роснано“, в том числе по выходу общества из исторического проектного портфеля», — сообщили в министерстве.

Также комплекс мер будет включать в себя изменение состава совета директоров «Роснано».

В ведомстве отметили, что «ни один из рассматриваемых вариантов повышения эффективности деятельности компании не предусматривает невыполнения долговых обязательств компании, обеспеченных государственными гарантиями».